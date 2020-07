Ein sogenannter Pflanzenschutznachläufer ist am Montagmorgen in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, blieb um 7 Uhr ein Winzer mit seinem Schmalspurschlepper und dem angehängten Pflanzenschutznachläufer aufgrund eines Fahrfehlers an einem Straßenschild hängen. Dabei kippte der Nachläufer um. Er musste mit einem Kran aufgerichtet werden. Ein Abschleppdienst verlud das Gerät und transportierte es ab. Der entstandene Schaden liegt bei über 3000 Euro.