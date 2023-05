Dohle geht zur Schule

In Herxheim besucht seit Kurzem ein Vogel die Schulen. Das schlaue Tier ist nicht scheu und treibt allerhand Schabernack.

Jedes zweite Mensa-Gericht ist vegan

Die Currywurst ist seltener geworden in den Mensen der südpfälzischen Hochschulen. Eines der beiden täglich angebotenen Gerichte ist seit einigen Monaten immer vegan. Das Studierendenwerk erwartet weiter steigende Nachfrage.

Betreuung Obdachloser benötigt Vertrauen

Seit Juli 2021 hat die Stadt Germersheim die Betreuung Obdachloser an den DRK-Kreisverband abgetreten. Die Betreuer sind Kümmerer und Ansprechpartner. Und es gibt Erfolge.

13-Jähriger schlägt Kind und bedroht Vater

Schläge, Messer, Polizei: Bei diesen Stichworten will man kaum glauben, dass es beim Polizeieinsatz am Freitagabend auf dem Wörther Maimarkt in erster Linie um Kinder ging.