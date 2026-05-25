Eine exotische Schlange wird gefunden – doch ihre Rettung zieht sich. Am Ende kümmert sich das Reptilium in Landau um die Kornnatter. Ob das Tier überlebt, ist unklar.

Als ein Passant im Conrad-Rauh-Weg in Offenbach vor wenigen Tagen eine amerikanische Kornnatter an einem Zaun entdeckte, war schnell klar: Das Tier braucht schnelle Hilfe. Der Mann alarmierte die Polizei. Mit dem Anruf begann jedoch nicht einfach eine Rettung, sondern ein langer, verschlungener Weg. Fast so windungsreich wie der Körper einer Schlange zog sich der Fall durch mehrere Zuständigkeiten, ehe das Tier am Abend endlich versorgt werden konnte.

Die Kornnatter war stark abgemagert und deutlich geschwächt. Nach Einschätzung von Fachleuten hätte sie in der freien Natur nicht mehr lange überlebt. Vor allem die sinkenden Temperaturen wären für das Tier gefährlich geworden. Bei sommerlichen Temperaturen hätte die Schlange womöglich noch ein wenig durchgehalten, doch die Kälte hätte ihr den Tod gebracht. „Es war an dem Tag noch ziemlich frisch. Da zählt jede Stunde“, erklärt der Chef des Landauer Reptiliums, Uwe Wünstel. Für die Einsatzkräfte ging es deshalb darum, möglichst schnell eine Lösung zu finden – was sich als schwierig erwies.

Exotische Tiere, komplizierte Abläufe

Bei exotischen Tieren stellt sich schnell die Frage: Wer kümmert sich um das Tier und wer übernimmt die Verantwortung? Die Polizeiinspektion Landau erklärt, dass sie in solchen Fällen zunächst im Rahmen einer sogenannten Eilzuständigkeit handele. Das bestätigt auf Anfrage auch eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums. Dabei stünden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, also die öffentliche Sicherheit, im Vordergrund. Parallel greife das Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Wer ein exotisches Tier findet, müsse dies unverzüglich der zuständigen Fundbehörde oder der Polizei melden.

Die eigentliche Verantwortung liegt bei der jeweiligen Ordnungsbehörde, so die Verbandsgemeinde Offenbach. Für den Bereich Offenbach wird laut Polizei in solchen Fällen in der Regel die Berufstierrettung Rhein-Neckar verständigt. Gemeinsam mit den Fachkräften werde abgestimmt, wie weiter vorzugehen sei. Gerade bei exotischen Tieren sei besondere Vorsicht nötig. Kornnattern gehören zur Familie der Würgeschlangen. Sie sind ungiftig und für Menschen grundsätzlich ungefährlich, dennoch braucht es geschultes Personal, das mit solchen Tieren umgehen kann. Doch selbst wenn Hilfe organisiert ist, steht eine Unterbringung nicht automatisch fest. Genau hier zog sich der Fall der Kornnatter immer weiter in die Länge.

Die amerikanische Kornnatter an ihrem Fundort in Offenbach. Foto: Reptilium Landau/oho

Wer ist zuständig, wer zahlt?

Zunächst stand die Frage im Raum, ob die Auffangstation für Reptilien und Exoten in Gossersweiler eingebunden werden könnte. Deren Vorstand Kevin Kessler erklärte, dass er von der Polizei einen Anruf erhalten habe und gefragt worden sei, ob er die Schlange aufnehmen könne. Seine Einrichtung helfe regelmäßig bei solchen Einsätzen – bundesweit. Nach seinen Angaben funktioniere die Zusammenarbeit in den meisten Fällen problemlos. Diesmal jedoch nicht. Als er nach der Kostenübernahme für die Unterbringung gefragt habe, sei ihm abgesagt worden. Er fragte sich anschließend, was nun mit dem Tier passiere. Tierschutz werde im Bereich der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße scheinbar nicht groß geschrieben.

Die Verbandsgemeinde Offenbach erklärt auf Nachfrage, dass der Fund der Schlange dort zunächst noch gar nicht gemeldet gewesen sei. Die Polizei schaltete schließlich die Berufstierrettung Rhein-Neckar ein, über die auch die weitere Unterbringung organisiert wurde. Für die geschwächte Kornnatter bedeutete jede weitere Stunde zusätzlichen Stress.

Schlange nun im Reptilium in Landau

Schließlich führte der Weg der Schlange ins Reptilium nach Landau. Der Reptilien-, Terrarien- und Wüstenzoo übernahm das Tier und begann sofort mit der Versorgung. Reptilium-Chef Uwe Wünstel erklärt, dass es unklar sei, ob die Kornnatter ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist. Aufgrund ihres Zustands könne jedoch davon ausgegangen werden, dass sie bereits längere Zeit unterwegs gewesen sein dürfte.

Jetzt werde versucht, die Schlange langsam wieder aufzupäppeln. Zunächst habe sie Natriumchlorid-Lösungen erhalten, um ihren geschwächten Körper zu stabilisieren. Danach solle sie Schritt für Schritt wieder feste Nahrung bekommen – etwa kleine Mäuse. Noch ist jedoch offen, ob sich das Tier vollständig erholen wird. Eine Kotprobe stehe aus und es sei unklar, ob die Kornnatter von Parasiten befallen sei, so Wünstel.

Für die Kornnatter aus Offenbach endete dieser lange Weg immerhin vorerst im Reptilium Landau – an einem Ort, an dem sie nun eine Chance auf ein Überleben hat.