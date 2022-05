Einen Unbekannten sucht die Polizei nach einer Tätlichkeit auf dem Maifest in Maikammer. Ein 15-Jähriger war laut Polizeibericht am Donnerstag, 26. Mai, gegen 22.50 Uhr mit seinem Freund auf dem Weinfest in Maikammer unterwegs, als ihn an der Ecke Immengarten Straße/Weinstraße Süd, eine unbekannte Person von hinten anfasste. Als der Jugendliche sich umdrehte, schlug ihm der Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 15-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Einen Grund für den Schlag hat es laut Polizei nicht gegeben. Der Angreifer entfernte sich danach vom Tatort und konnte nicht mehr angetroffen werden. Er soll etwa 185 bis 190 Zentimeter groß sein mit einer muskulösen Statur, einem schwarzen langen Vollbart und einer Glatze. Der Mann trug einen schwarz-weißen Adidas-Pulli und eine kurze Hose. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon: 06323 9550, melden.