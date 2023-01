„Pfälzische Schlachtfeststimmung trifft Rockkonzert“ heißt es bei einer Veranstaltung am Samstag, 21. Januar, in Essingen, zu der der Jugendtreff Essingen gemeinsam mit dem Förderverein Kerwe im Schulhof in die Dalberghalle einladen. Los geht es um 11.30 Uhr mit einem Schlachtbuffet, ab 14 Uhr sorgt dann die Band Flash K Swag für Stimmung. Das Schlachtbuffet kostet 15 Euro, das Konzert 10 Euro, die Kombikarte ist für 23 Euro erhältlich. Für das Buffet ist eine Anmeldung bis spätestens 14. Januar per E-Mail an metzelrock@teenietreff-essingen.de nötig.