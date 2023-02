Leichtes Spiel hatten Diebe in der Zeit zwischen Freitag und Samstag, 10./11. Februar, in der Straße Im Bengert in Böchingen. Mit einem im Außenbereich deponierten Schlüssel gelangten die Täter in ein Haus, wo sie Schmuck und Bargeld stahlen. Das teilt die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.