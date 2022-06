Die Schlösselkreuzung an der früheren BfT- und jetzigen Frühmesser-Tankstelle ist seit Wochen gesperrt, es wird gebaut – und man sieht nichts. Klar, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit, denn gearbeitet wird unter der Erde, teils in sechs Metern Tiefe. Es werden Kanäle saniert und Gas- und Wasserleitungen erneuert. Immerhin: Die Arbeiten sind im Zeitplan, betont die Pressestelle der Stadtverwaltung, der zweite von fünf Bauabschnitten wird am kommenden Montag, 4. Juli, angegangen. Dann konzentrieren sich die Arbeiter auf den Kreuzungsbereich Schloß-/Xylanderstraße. Von der Xylander-, der Cornichon- und der Schloßstraße von Westen kommend kann die Schlössel-Kreuzung dabei nicht mehr angefahren werden, so die Stadt. Die Umleitung erfolgt über den Südring sowie die Kreuzung selbst: Es ist wieder möglich, von der Weißenburger Straße in die Schloßstraße abzubiegen und umgekehrt. Der Anliegerverkehr ist aus allen Richtungen stets zugelassen bis zur Baustelle.