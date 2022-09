An der Schlösselkreuzung soll ab Donnerstag vieles besser werden – das kündigt die Landauer Stadtverwaltung an. Derzeit kann die wichtige Kreuzung im Landauer Süden nur von der Schloßstraße aus Richtung Süden kommend in die Weißenburger Straße befahren werden und umgekehrt. Am Donnerstag wird dann wieder so gut wie alles offen sein, kündigt die Stadt an – lediglich die Xylanderstraße (zwischen Kreisel bei der Tanzschule Wienholt und der Schlösselkreuzung) wird noch gesperrt sein. Dort werden die Kanäle sowie die Gas- und Wasserleitungen samt Hausanschlüssen saniert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte/Ende November dauern, kündigt die Verwaltung an.

Auch die Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft sind von den Arbeiten betroffen: Die Busse der Linien 537, 538, 540 und 541 können die Haltestelle Xylanderstraße nicht anfahren, teilt Jan Demand von der QNV mit. Ausweichhaltestelle ist der Südring zu den Abfahrtszeiten der Xylanderstraße.