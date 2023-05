Das Bauamt der Stadtverwaltung Landau und die Leitung des Vinzentius-Krankenhauses haben sich offenbar auf einen Kompromiss bezüglich der neuen Verkehrsregelung an der Schlösselkreuzung verständigt. Das Gespräch am Dienstag sei sehr konstruktiv geführt worden, berichtet die Stadtverwaltung auf Anfrage. Es sei gemeinsam eine gute Kompromisslösung erarbeitet worden, die den Bedürfnissen des Krankenhauses gerecht werde. Die Öffentlichkeit soll erst am Dienstag, 29. Juni, über den Kompromiss informiert werden. Für diesen Tag lädt die Stadt zu einem weiteren Bürgerdialog bezüglich der Verkehrssituation in der Südstadt ein. Dann solle auch der Vorschlag des Krankenhauses vorgestellt und mit den Bürgern diskutiert werden.

Mögliche Änderungen der Verkehrsführung haben demnach noch Zeit, denn sie können dann frühestens Anfang Juli greifen. Krankenhaus-Leitung und Beschäftigte der Klinik hatten die Verkehrsführung kritisiert, weil Krankentransporte nicht mehr auf direktem Wege von der Weißenburger Straße zum Krankenhaus kommen, sondern über die Bismarckstraße und das Wohngebiet fahren müssen. Nur im Notfall und mit Martinshorn ist die alte Verbindung noch möglich. Joachim Gilly, stellvertretender Geschäftsführer des Krankenhauses, sagte Anfang Mai: „Der Zustand ist so nicht tragbar.“ Gilly sieht erhebliche Sicherheitsprobleme, nachdem die Cornichonstraße zur Sackgasse geworden ist.

Online-Petition

Unterdessen haben Patrizia Jung und Bernd Liebler aus der Vogesenstraße eine Online-Petition gestartet: „Öffnen Sie die Cornichonstraße wieder“, zu finden unter https://chng.it/WzL4QBQPMB. Sie führen an: „Seit der veränderten Verkehrsführung erleben wir eine massive Verstärkung (Erhöhung) der Verkehrsströme durch die Bismarckstraße und Teile der Vogesenstraße. So wird in einem reinen Wohngebiet durch die Entstehung einer viel befahrenen Durchgangsstraße eine immense Belastung durch Lärm, Abgase und Unruhe erzeugt.“