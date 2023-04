Schlechte Nachrichten für die Autofahrer in Landau: Die Bauarbeiten an der Schlösselkreuzung dauern länger als geplant. „Wetterbedingt können wir die Markierungsarbeiten am Schlössel heute leider nicht abschließen“, teilt Stadtsprecherin Sandra Diehl am Montagvormittag mit. Neuer Termin für die Öffnung sei voraussichtlich Mittwochnachmittag. Ursprünglich sollte die Kreuzung bereits am Dienstagmorgen wieder befahrbar sein. Sie ist mit bis zu 28.000 Fahrzeugen täglich der am zweitstärksten belastete Knotenpunkt in der Stadt. Hier strömt der Verkehr aus Süden und Westen in das Zentrum Landaus. Nur an Rheinstraße, Maximilianstraße und Queichheimer Brücke rollen mit rund 35.000 Fahrzeugen noch mehr.