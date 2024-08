Zu einem Unfall mit 15.000 Euro Schaden kam es am Montag gegen 8 Uhr an der Schlösselkreuzung in Landau. Wie die Polizei berichtet, hatte nach aktuellem Ermittlungsstand eine 29-jährige Autofahrerin die rote Ampel nicht beachtet und war in den Kreuzungsbereich gefahren. Dort stieß ihr Wagen mit einem kreuzenden Lkw zusammen. Als Beifahrer im Auto der Unfallverursacherin war ein achtjähriges Kind, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Der Junge erlitt wohl einen Schock, wurde augenscheinlich maximal leicht verletzt, so die Presseabteilung auf Nachfrage. Das Kind wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.