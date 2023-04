Die Schlösselkreuzung in Landau wird ab Dienstagmorgen, 25. April, wieder befahrbar sein. Das hat die Stadtverwaltung gerade bei einem Vor-Ort-Termin mitgeteilt. Die Kreuzung ist mit bis zu 28.0000 Fahrzeugen täglich die am stärksten belastete in der Stadt. Hier strömt der Verkehr aus Süden und Westen in die Innenstadt. Beim Ausbau, der wegen defekter Ver- und Entsorgungsleitungen nötig geworden war, werden Abbiegespuren beseitigt, um Rückstaus zu verhindern und den Verkehrsfluss zu verbessern.