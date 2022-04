Achtung, Verkehrsbehinderungen! Am Donnerstag war Starttermin des Umbaus der Schlössel-Kreuzung am südlichen Rand der Landauer Innenstadt. Das Ziel des Umbaus: Verbesserungen insbesondere für den Autoverkehr, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Geplant ist unter anderem eine neue Spuraufteilung in der Weißenburger Straße und die Neukonzeption der Einbahnstraßen in der westlichen Südstadt. Gebaut werde in fünf Abschnitten – im ersten Abschnitt werden zunächst die Wasser- und Gasleitungen samt Hausanschlüssen erneuert. Deshalb wird die Weißenburger Straße beim Schlössel-Knotens bis zur Hausnummer 2b in Richtung Süden bis längstens 10. Juni gesperrt, teilt die Stadt weiter mit. Umgeleitet wird über die Schloßstraße und die Zweibrücker Straße. In den vergangenen Jahren wurden bereits unter anderem die Bismarckstraße ausgebaut, für beide Fahrtrichtungen geöffnet und an die Schloßstraße, den Marien- und den Südring angebunden, heißt es weiter in der Mitteilung.