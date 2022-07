Der zweite Bauabschnitt beim Ausbau der Landauer Schlössel-Kreuzung beginnt nicht, wie geplant, in dieser Woche. Wegen Verzögerungen im Bauablauf, unter anderem verspätete Lieferungen, verschiebt sich der Beginn der Arbeiten am neuen Bauabschnitt um voraussichtlich eine Woche. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Umbau der Absicherung und andere Arbeiten gehen aber weiter. Um die Fundamte für die neuen Ampelanlagen zu setzen, müssen dafür von Dienstag bis Donnerstag, 5. bis 7. Juli, zusätzlich die Rechtsabbiegespur von der Weißenburger Straße in die Schloßstraße und der daneben liegende Gehweg gesperrt werden. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Der zweite von fünf Bauabschnitten wird sich dann auf den Kreuzungsbereich Schloßstraße/Xylanderstraße konzentrieren. Von der Xylander-, der Cornichon- und der Schloßstraße von Westen kommend kann die Schlössel-Kreuzung dann nicht mehr angefahren werden. Die bis Jahresende geplanten Bauarbeiten dienen der Verbesserung der Verkehrsführung für den Autoverkehr.