Eine Umarmung hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend eine Schlägerei in der Landauer Martin-Luther-Straße ausgelöst. Demnach hatte ein Mann eine Frau wohl ohne Zustimmung des anwesenden Kontrahenten umarmt. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung der drei Personen. Die Polizei hatte eigenen Angaben zufolge alle Mühe, die Streithähne zu trennen. Alkoholtests ergaben bei den drei Personen Werte im Bereich von 2,5 Promille. Einer der Männer habe versucht, die Polizisten anzugreifen und zu verletzen. Er wurde laut Polizei über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen die Beteiligten werden Strafanzeigen gestellt.