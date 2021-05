Erst haben sie gemeinsam getrunken, dann sind sie sich in die Haare geraten: So schildert die Polizei einen Zwischenfall mit drei Beteiligten am Dienstagmittag im Landauer Goethepark. Offenbar hatte ein 32-Jähriger einem 24-Jährigen den weiteren Alkoholkonsum verwehrt, weil der Jüngere seiner Ansicht nach bereits zu stark betrunken war. Das wollte der 24-Jährige nicht akzeptieren und es kam zu einer Schlägerei, in die sich dann auch noch eine 24-jährige Frau einmischte. Der 32-Jährige erlitt hierbei eine leichte Verletzung im Gesicht, die beiden anderen blieben unverletzt. Polizisten stellten bei allen eine deutliche Alkoholisierung fest und erteilten ihnen für den Park einen Platzverweis. Neben einem Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden auch Verfahren wegen Verstößen gegen die Coronabekämpfungsvorschriften eingeleitet.