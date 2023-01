Zwei leicht verletzte Männer sind das Resultat einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Albert-Einstein-Straße im Gewerbegebiet am neuen Messegelände in Landau. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 2.30 Uhr über die körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 43-jährigen Mann informiert. Beim Eintreffen einer Streife mussten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden. Beide wiesen neben leichten Verletzungen im Gesicht auch eine deutliche Alkoholisierung auf. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig. Beiden Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt und die jeweiligen Strafverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet.