Die Polizei hat am Samstagmorgen in einer Diskothek am Neuen Messegelände in Landau wegen einer Schlägerei einschreiten müssen. Zunächst war es zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen gekommen, welche in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurden ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger leicht verletzt. Die beteiligten Personen waren alkoholisiert. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet, der genaue Tathergang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.