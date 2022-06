Bei dem Heimat- und Blütenfest in Rhodt ist es in der Nacht auf Montag zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 37-Jähriger mit einem Schlag ins Gesicht verletzt wurde. Der Mann erlitt eine Platzwunde. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Personen an der körperlichen Auseinandersetzung in der Theresienstraße beteiligt. Vor dem Eintreffen der Streife war einer der beiden Gruppe weggefahren. Der Beschuldigte, gegen den die Polizei wegen Körperverletzung ermittelt, soll etwa 1,70 Meter groß sein und kurze schwarze Haare mit Boxerschnitt haben.