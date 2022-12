Bei einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Streit zwischen einem 24-Jährigen und 35-Jährigen Auslöser der Auseinandersetzung. Der ältere Mann schlug dem anderen eine Glasflasche auf den Kopf, kassierte dafür im Gegenzug einen Faustschlag und musste später medizinisch versorgt werden. Ein 32-Jähriger wollte schlichten, wurde hierbei aber von dem 24-Jährigen getreten und verletzt. Aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten wurde bei den beiden Hauptaggressoren jeweils eine Blutprobe entnommen, sie erwartet nun ein Strafverfahren.