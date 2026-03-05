Jugendliche haben sich am Mittwoch gegen 19.10 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs geprügelt. Laut Polizei trafen die Beamten vor Ort zwei 15-Jährige an, die von einem Streit mit einer anderen Gruppe berichteten. Im Verlauf des Streits soll von der anderen Gruppe Pfefferspray versprüht worden sein. Die beiden Jugendlichen klagten über leichte Atembeschwerden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei traf mehrere Personen aus der Gruppe an und stellte deren Identität fest, ein Pfefferspray wurde jedoch nicht gefunden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Tat sowie mögliche Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.