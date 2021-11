Zwei Männer im Alter von 51 und 34 Jahren haben am Sonntagnachmittag in Hainfeld erst gemeinsam dem Alkohol gefrönt, bevor ihr Trinkgelage in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Wie die Polizei berichtet, ging der Ältere den Bekannten körperlich so massiv an, dass er ihn dabei leicht verletzte. Die herbeigerufenen Beamten mussten die Streithähne trennen, den 51-Jährigen brachten sie bei seiner Schwester unter. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.