Die Evangelische Akademie der Pfalz, eine Einrichtung der Protestantischen Landeskirche, kann ihre neuen Räume auf dem Butenschoen-Campus in Landau seit Monaten nicht mehr nutzen. Wann und wie es weitergeht, ist offen.

Zwei Jahre nach der Einweihung im Frühjahr vergangenen Jahres ist im Butenschoen-Campus in Landau – früher einfach als Butenschoen-Haus bekannt – im Erdgeschoss eines Neubaus Schimmelbefall an den Innenwänden festgestellt worden. Das bestätigt Pfarrer Andreas Rummel, kommissarischer Pressesprecher der Landeskirche, auf Anfrage. Weitere Abteilungen des Butenschoen-Campus seien nicht betroffen, auch nicht die 24 Gästezimmer im ersten und zweiten Obergeschoss des befallenen Neubaus.

Nach Informationen der RHEINPFALZ ist der Innenausbau im Erdgeschoss in Trockenbauweise erfolgt, also mit Trennwänden, die aus einem Ständerwerk bestehen und mit Gipskarton beplankt sind. Auf dem Gipskarton hat sich der Schimmel gezeigt.

Akademie im Homeoffice

Akademiedirektor Christoph Picker berichtet, das Problem sei im März 2020 aufgefallen, zunächst nur optisch, aber als dann Fachleute zugezogen worden seien, sei klar gewesen, dass die Räume aus Gründen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes nicht weiter nutzbar seien. Daher sei die Akademie mit ihren vier wissenschaftlichen und drei verwaltungstechnischen Mitarbeitern in der zweiten Märzhälfte umgezogen, in ein Provisorium auf dem Campus. Dort könne sie zwei Büros und regelmäßig auch einen Konferenzraum nutzen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei sie de facto aber ohnehin weitestgehend ins Homeoffice verlagert worden. Auszug und Corona einerseits und das hohe Engagement des Teams anderseits hätten die Digitalisierung der Arbeit vorangetrieben, sagt Picker, der mit den dabei erzielten Fortschritten sehr zufrieden ist.

Während der Umbauzeit des Butenschoen-Hauses hatte das Trifels-Gymnasium in Annweiler als Ausweichquartier gedient. Dorthin wollte die Akademie aber nicht wieder ausweichen – unter anderem wegen der deutlich besseren Internetversorgung in Landau, aber auch wegen der guten Kontakte in die Gesellschaft und der Nähe zu Partnern wie Friedensakademie, Uni und auch Stadt.

Gutachter sucht nach Ursache

Nach Rummels Angaben ist die genaue Schadensursache noch nicht bekannt, es werde noch an einem Gutachten zur Ermittlung des Schadens und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts gearbeitet. Dass dies nun fast schon ein Jahr dauert, sei nicht ungewöhnlich, so der Pressesprecher, denn zur Ermittlung des Schadensbildes seien umfangreiche Arbeiten und die Einschaltung weiterer Fachleute erforderlich gewesen. Zudem hätten die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls Zeit gekostet.

Grundsätzlich denkbar und wahrscheinlich sind zwei mögliche Ursachen für den Schimmel: Ursache eins könnte ein zu spät entdeckter Wasserschaden sein, also ein Leck an einer Ver- oder Entsorgungsleitung. Möglich ist aber auch eine fehlende oder fehlerhafte Abdichtung der Bodenplatte gegen Grundwasser, weshalb Feuchtigkeit aus dem Untergrund durch die Bodenplatte und in die Wände aufsteigt.

Kosten noch unklar

Zu den zu erwartenden Sanierungskosten und den Kosten, die durch den Nutzungsausfall aufgelaufen sind, kann die Landeskirche noch keine Angaben machen. Ein Sanierungskonzept als Bestandteil des Gutachtens sei noch in Arbeit. Die Landeskirche werde sich an die Schadensverursacher und deren Haftpflichtversicherer wenden. Auch eine Prognose, wann die Sanierung beginnen kann – oder noch wichtiger: wann die Büros wieder genutzt werden können –, wagt Rummel noch nicht. Dies werde vor allem darauf ankommen, wie sich die Schadensverursacher zu den Nachbesserungsforderungen stellen und ob man sich ohne ein gerichtliches Verfahren einigen könne.

Picker rechnet nicht damit, dass die Akademie noch in diesem Jahr in ihr Domizil zurückkehren kann. Er sei deshalb in Gesprächen über ein Ausweichquartier. „Es wird sich wohl eine Alternative finden“, sagt er, mag dazu aber noch keine näheren Angaben machen. Er macht aber klar, dass die Akademie auf den Butenschoen-Campus zurückkehren will. Zum einen sei die Bündelung kirchlicher Einrichtungen sinnvoll, zum anderen werde die Akademie auch mit dem Butenschoen-Tagungshaus assoziiert, und diese Verortung sei wichtig.

Kirche hatte Architekt gewechselt

Die Pläne für Umbau und Erweiterung hatte das Landauer Architekturbüro Werkgemeinschaft erstellt, das als Sieger aus einem Architektenwettbewerb im Jahr 2013 hervorgegangen war. Die Werkgemeinschaft hatte auch schon die Sanierung und den Umbau des Haupthauses mit Bettentrakt, Kantine und Küche von Anfang bis Ende betreut. Im vorliegenden Fall hatte die Landeskirche als Bauherrin für die Umsetzung jedoch ein Architekturbüro aus Kaiserslautern zugezogen.

Im Butenschoen-Campus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fort und zur Universität hat die protestantische Landeskirche vier Einrichtungen zusammengefasst: Das namensgebende Butenschoen-Haus als Tagungshotel, das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut, das Zentrum für theologische Aus- und Fortbildung, zu dem das Predigerseminar für angehende Pfarrer und das Institut für kirchliche Fortbildung gehören, sowie die Evangelische Akademie der Pfalz, die sich als Denkfabrik der Landeskirche in theologischen, kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen versteht. Von 2016 bis zur Wiedereinweihung im Februar 2018 waren die energetisch und auch funktional in die Jahre gekommenen Gebäude umfangreich saniert und erweitert worden. Dafür hatte die Landeskirche 5,4 Millionen Euro aufgewandt. Dabei ist ein Neubau errichtet worden, der unten die Evangelische Akademie beherbergt und in zwei Obergeschossen Gästezimmer für den Tagungsbetrieb.