Ein Mann mit einem Messer in der Hand hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz im Landauer Schillerpark ausgelöst. Gegen 15.30 Uhr fiel der 48-Jährige einigen Parkbesuchern auf, weil er ein Messer hielt und einen verwirrten Eindruck hinterließ. Die Polizei traf ihn anschließend im Schillerpark an. Der Mann wurde unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Als er das ignorierte und in einen Rucksack greifen wollte, setzten die eingesetzten Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät ein, berichtet die Polizei. Der wurde gefesselt. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Rucksack wurde später das Messer gefunden. Weil sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.