Vor einer ganz besonderen Herausforderung stehen die Autofahrer auf der Landstraße 543 von Insheim in Richtung Herxheim. Für nur etwa einen halben Meter gilt dort Tempo 50. Sich an diese Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten, schaffen tatsächlich nur die Allerbesten hinter dem Steuer. Weil auf dem rund 3,5 Kilometer langen Teilstück der A65 zwischen Insheim und Kandel-Nord der Asphalt saniert wird, wurde eine provisorische Umleitungsstrecke eingerichtet, die über die L543 führt. Wer in Richtung Karlsruhe unterwegs ist und von der Autobahn abfährt, muss zunächst Tempo 70 einhalten, ein paar hundert Meter weiter steht dann besagtes Tempo-50-Schild, das nach wenigen Zentimetern keine Bedeutung mehr hat, weil die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird. Was alle Autofahrer beruhigen dürfte, geblitzt werden kann man auf diesem kurzen Abschnitt sicherlich nicht.