Wegen Corona ticken die Uhren heute anders. Auch, wenn ich ein Auto zulassen möchte. Denn die Zulassungsstelle im Kreishaus in Landau ist für Otto-Normalverbraucher geschlossen. So musste eine Kundin für ein Schild doppelt zahlen. Wie das?

Südpfalz. Ziemlich verärgert schreibt eine Leserin an die RHEINPFALZ: „Habt ihr schon mitbekommen, wie das bei dem Auto anmelden in Landau läuft?“ Dann schildert die Leserin in ihrer Mail, dass der Zulassungsdienst sie genötigt habe, ein neues Nummernschild prägen zu lassen, obwohl sie ein nagelneues Nummernschild mitgebracht hatte. So habe sie doppelt zahlen müssen.

„Ein Corona-Gewinner, der Zulassungsdienst an der Kreisverwaltung?“ Das Verwaltungsgebäude des Kreises ist Sitz der Zulassungsstelle für die Stadt Landau und den Landkreis. Privatpersonen haben derzeit keinen Zugang. Sie müssen einen privaten Zulassungsdienst beauftragen, wenn der Autohändler dies nicht übernimmt. Zwei Sicherheitskräfte bewachen den Eingang.

Aufgerüstet

Gleich gegenüber der Kreisverwaltung arbeitet in einem Container Karlheinz Reeg. Vor der Corona-Krise verdiente er sein Geld hauptsächlich mit dem Prägen von Nummernschildern. Die Übernahme von Zulassungen war ein Nebengeschäft. Seit der Schließung der Zulassungsstelle für Private übernimmt er für 15 Euro auch die Zulassung und für 10 Euro die Abmeldung eines Autos. Dafür hat er seinen Container aufgerüstet: Eine Plexiglasscheibe soll ihn vor der Infektion schützen. Draußen auf dem Gehweg sind Abstände von 1,50 Meter markiert. Immer nur einer darf den Container betreten.

„Wenn jemand sein altes Auto ab- und ein neues anmelden lassen will und er dabei die alten Nummernschilder nutzen möchte, dann ist das problemlos möglich“, erklärt Reeg. „Wenn aber jemand mit nagelneuen Nummernschildern kommt, die er online gekauft hat, dann kann der auch von einem online-tätigen Zulassungsdienst sein Auto anmelden lassen“, fährt Reeg fort. Ein Paar Nummernschilder kosten bei ihm 30 Euro, online bekommt man sie schon für 15 Euro. Aber die Kosten für die Übernahme der Zulassung liegen je nach Online-Anbieter zwischen 50 Euro und 130 Euro.

„Anders geht es nicht“

Diese Preise kennt Reeg auch. Er stellt fest: „Online billig Nummernschilder zu kaufen, um dann meinen günstigen Zulassungsdienst in Anspruch zu nehmen, das macht mir meine Kalkulation kaputt. Wer online kauft, soll alles online kaufen oder alles bei mir. Anders geht es nicht.“

Den zweiten Zulassungsdienst in der Südpfalz betreiben Isabella und Klaus Derengowski seit über 30 Jahren in Steinfeld. 59,50 Euro kostet eine Zulassung, die Abmeldung 23,80 Euro. Abholen und Bringen der Unterlagen sind inklusive. Nummernschilder kosten zusätzlich 29,75 Euro. Der TÜV Rheinland Plus, der dritte Anbieter in der Region, berechnet für die Abmeldung 49 Euro und für die Anmeldung inklusive der Schilder 150 Euro. Allerdings müssen die Unterlagen gebracht und geholt werden.

„Wettbewerbsnachteil“

Die Südpfalzwerkstatt der Lebenshilfe übernimmt am kommenden Montag in ihrer Kfz-Schilderprägestelle in Kandel für 20 Euro die Zulassung für private Pkw im Landkreis Germersheim.

Die Kfz-Prägestelle der Lebenshilfe im Kreishaus in Landau arbeitet augenblicklich nur für gewerbliche Kunden, Privatleute dürfen ja nicht ins Haus. Auch nicht ab dem 4. Mai, wenn erste Besuche dort wieder möglich sein sollen. „Das ist ein echter Wettbewerbsnachteil“ erklärt Martin Heger, der zuständige Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt.