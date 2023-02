Die unsachgemäße Entsorgung von heißer Asche hat wohl den Brand einer Scheune in St. Martin ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Brandstätte begutachtet. Nach dem vorläufigen Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Brand in einem Lagerraum der Scheune entstand. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Der Sachschaden liegt wohl im fünfstelligen Bereich, so die Polizei.