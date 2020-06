Am Pfingstmontag wurde der Feuerwehr gegen 9.15 Uhr in der Bergstraße in Vorderweidenthal der Brand einer Scheune gemeldet. Der Brand zog nach Mitteilung der Polizei auch das danebenstehende Wohnhaus in Mitleidenschaft, das unbewohnt ist. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.