Am Dienstag kurz vor 22 Uhr hat eine Scheune in der Emserstraße in Sankt Martin gebrannt. Das Feuer brach laut Polizeibericht in einem Abstellraum aus, die Ursache sei bislang nicht geklärt. Allerdings habe der Brand schnell von der Feuerwehr gelöscht werden können. Verletzt worden sei niemand. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen aufgenommen.