Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagmittag in einer Scheune in Hayna ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt. Das Gebäude ist durch den Brand völlig zerstört worden. Das Feuer griff kurzzeitig auf das angebaute Wohnhaus über, konnte durch die Feuerwehr aber laut Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass lediglich ein Teil des Daches beschädigt wurde. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Ein 60-jähriger Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt, er musste aber nicht stationäre behandelt werden. Die Brandursache, zu deren Klärung ein Brandsachverständiger hinzugezogen wurde, und die genaue Schadenshöhe sind nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.