Vermutlich in der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in der Schlossstraße in Maikammer über ein verschlossenes Hoftor geklettert und haben eine abgeschlossene Scheune aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Vermutlich hatten es die Täter auf Arbeitsgeräte abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass sie gestört wurden und unverrichteter Dinge flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.