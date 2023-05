Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für ein Grundstück zwischen Reiterstraße und Reitschulgasse hat ein Investor einen Bauantrag für einm Mehrfamilienhaus gestellt. Das Bauamt der Stadt will ihn ablehnen. Es gibt keine Möglichkeit, dort Pferdestärken unterzubringen. Das Problem geht über den konkreten Fall hinaus.

In Landau ist fast überall Festung. Seit diese komplett unter Denkmalschutz gestellt wurde, sind Eingriffe in den Untergrund viel schwieriger geworden. So auch an der Reiterstraße.