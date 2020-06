Ein 54-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Kalmithöhenstraße laut Polizeibericht einen 36-jährigen Fahrer überholt und diesem vermutlich wegen dessen langsamer Fahrweise den „Scheibenwischer“ gezeigt. Bei dem Überholvorgang musste der 36-Jährige ausweichen und beschädigte dabei die Alufelge seines Wagens. Kurz nach dem Unfall hielten beide Fahrer ihre Autos an. Dabei kam es zu einem handgreiflichen Wortgefecht, bei dem ein 63-jähriger Beifahrer des 36-Jährigen am Oberarm verletzt wurde. Im Anschluss fuhr der 54-Jährige davon. Die alarmierte Polizei traf ihn anschließend zu Hause an. Zum Unfallgeschehen machte er laut Bericht keinerlei Angaben. Die Beamten stellten jedoch Atemalkohol bei ihm fest. Da der Mann aber nicht zu einem Alkotest bereit war, nahmen ihn die Beamten zur Blutentnahme in die Dienststelle mit. Seinen Führerschein konnten sie allerdings nicht sicherstellen, da der 54-Jährige derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren ein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, in Verbindung zu setzen.