Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte an der Baustelle in der Gartenstraße in Birkenhördt an mehreren Arbeitsmaschinen die Scheiben eingeworfen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.