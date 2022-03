In Landau kommt es laut Polizei derzeit immer wieder zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlägt demnach eine Scheibe der Autos ein, wenn er darin augenscheinliche Wertsachen entdeckt. Erst am Freitag wurde auf diese Art und Weise eine Tragetasche aus einem Auto im Ostring gestohlen, und am Samstagmorgen eine Geldbörse in der Emma-Geenen-Straße. In der Nacht auf Mittwoch waren zwei Autos in der Meerweibchen- und der Kronstraße ausgeräumt worden, am Freitag vor einer Woche hatte es schon einmal zwei Fälle in der Innenstadt gegeben. Anfang Januar waren der Polizei zehn Fälle in einer Nacht gemeldet worden, verteilt auf Siebeldingen, Dammheim, Walsheim und Böchingen. Die Landauer Polizei rät: Räumen Sie Ihr Auto aus – bevor es andere tun. Offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren könnten ein Tatanreiz sein.