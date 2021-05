Mitten in der Nacht anscheinend vom Hunger geplagt, haben Unbekannte am Dienstag, 26. Mai, gegen 3.50 Uhr die Scheibe eines Lebensmittelautomaten auf dem Parkplatz des SBK-Marktes in der Johannes-Kopp-Straße in Landau eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei ließen die Täter Wurst- und Fleischwaren sowie Getränke im Wert von 170 Euro mitgehen. Wie hoch der Schaden am Automaten ist, wurde noch nicht ermittelt. Sollte am Gerät ein Totalschaden entstanden sein, läge der Schaden laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. Mai, hatten Unbekannte auf dem Parkplatz des Supermarktes Verkehrsschilder beschädigt.

Die Kissel-Gruppe, die den Markt im Gewerbepark betreibt, hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen. Zeugen können sich bei der Polizei in Landau, Telefon 06341 287-0 oder über die Internet-Seite der Polizeidirektion Landau melden.