Am Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Gartenlaube am Breitenweg in Albersweiler ein. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus der Gartenlaube nichts entwendet, teilt die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder die Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964619 entgegen.