Die Windschutzscheibe eines in der Cornichonstraße in Landau geparkten Autos ist zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 7.45 Uhr, beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nähe zudem ein Blumenkübel umgeworfen. Ein Schaden entstand dabei nicht. In beiden Fällen wurde Strafanzeige gestellt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.