Eine 60-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat am Sonntagmittag nach einer Wandertour bei Gommersheim eine unangenehme Überraschung erlebt: Als sie von ihrer Runde nahe des Vogellehrpfades zwischen Gommersheim und Schwegenheim zurückkehrte, war die Seitenscheibe ihres grauen Opels eingeschlagen und die Handtasche fehlte, die sie hinter dem Sitz abgestellt hatte. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen 12 und 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.