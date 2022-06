Unbekannte haben in der Theresienstraße in Rhodt einen Schaukasten aus Holz beschädigt. Laut Polizei kann die Tatzeit nicht eingegrenzt werden. Der Sachverhalt wurde am Mittwoch gemeldet. Entstanden ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den Tätern werden unter Telefon 06323 9550 erbeten.