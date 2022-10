An einem Geschäft in der Altenstraße in Annweiler ist laut Polizeimitteilung zwischen Dienstag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, eine Schaufensterscheibe mit einem Granitstein eingeworfen worden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Annweiler unter Telefon 06346 964619 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de entgegen.