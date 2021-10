Das Weingut mit Fein-Brennerei Esther Grün in der Waldstraße 18 in Mühlhofen lädt für den 30. und 31. Oktober zum Schaubrennen ein. Gestartet wird jeweils um 18 Uhr mit dem Befüllen der Brennblase. Die Teilnehmer erfahren beim zweistündigen Brennvorgang mehr über die Geheimnisse des Destillierens. Gleichzeitig wird in der Brennblase „Kunschthäwelfleisch“ für alle zu. Anschließend werden die Brennergebnisse verköstigt und das Brennfleisch gegessen. Vegetarische Alternative ist laut Esther Grün möglich. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 0649 8753 oder per E-Mail an wein@weingutgruen.de. Weitere Infos gibt es unter www.weingutgruen.de.