Sonnenschein ist schön, kann aber gerade für kleine Kinder auch schnell gefährlich werden, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Die Stadt Landau stellt allen Kindertagesstätten in Landau einmalig jeweils 8000 Euro für Schattenspender um dem Gelände zur Verfügung.

Die Mittel stammen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz und sollen für Sonnensegel, das Pflanzen klimaresistenter Bäume und auf Anregung von Jugenddezernentin Lena Dürphold auch für Sonnenschirme genutzt werden. Bürgermeister Lukas Hartmann und Jugenddezernentin Lena Dürphold hoffen, dass sich möglichst alle Einrichtungen – egal ob in städtischer oder kirchlicher Trägerschaft – am Förderprogramm beteiligen und „wir so gemeinsam mit den Mitteln aus dem Kipki-Fördertopf mehr Hitzeschutz für unsere Kleinsten schaffen können“.

Insgesamt stellt die Stadt Landau im Zuge dieses Förderprogramms 272.000 Euro für die 34 Kindertagesstätten im Stadtgebiet zur Verfügung.