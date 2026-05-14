Spuren, die sichtbar machen, was junge Menschen bewegt: Im Frank-Loebschen-Haus in Landau ist der Scharfenberger-Kunstpreis 2025/2026 verliehen worden. Beim 29. Wettbewerb des Schulkunstpreises wurden insgesamt 226 Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus sechs Schulen ausgezeichnet und präsentiert – so viele wie selten zuvor, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Neben zahlreichen Einzelarbeiten wurden auch Gruppen- und Klassenprojekte eingereicht. Die ersten Preise in den jeweiligen Altersstufen gingen an Greta Treier vom Max-Slevogt-Gymnasium (Unterstufe), Emilia Traschütz von der Maria-Ward-Schule (Mittelstufe) sowie Emma Hein vom Otto-Hahn-Gymnasium (Oberstufe). Insgesamt wurden elf Preise, darunter zwei Sonderpreise, vergeben. Im Zentrum des Wettbewerbs stand in diesem Jahr das Thema „Spuren“. Der Scharfenberger-Kunstpreis wird alle zwei Jahre im Rahmen eines Schulwettbewerbs vergeben und geht auf eine Schenkung des 1989 verstorbenen Architekten Karl Scharfenberger zurück. Neben einer Urkunde erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger Geldpreise im Gesamtwert von über 800 Euro aus der Stiftung. Die Ausstellung der eingereichten Arbeiten kann noch bis zum 19. Mai im Frank-Loebschen-Haus besucht werden. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und freitags bis sonntags von 11 bis 13 Uhr.