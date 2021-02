Auf einer Weide am Altenbergweg in Bad Bergzabern ist am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Schaf in Not geraten. Laut Polizei hat es sich in einem Zaun verfangen. Ein vorbeikommender 74-jähriger Mann versuchte, dem Tier zu helfen. Bei der Rettungsaktion wurde er von einigen Tieren aus der Schafherde angegriffen und rief die Polizei zur Hilfe. Diese verständigte den Tierhalter. Noch bevor er an der Weide antraf, konnte sich das Schaf aber selbst befreien. Laut Polizei haben sich weder der Senior noch das Schaf verletzt. „Beiden geht es gut.“