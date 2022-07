Unbekannte haben versucht, in die Grundschule in Gossersweiler-Stein einzubrechen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch. Die Täter hebelten ein Fenster auf, dürften aber gestört worden sein, weshalb sie flüchteten. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06343 93340 entgegen.