Der Schützenverein Appenhofen veranstaltet am Sonntag sein Schützenfest und am Montag die Kerwe. An der Dorfmeisterschaft können Gruppen, aber auch Einzelstarter teilnehmen. Geschossen wird von 11 bis 14 Uhr. Im Anschluss folgt ein Finale um ein Preisgeld über 100 Euro. Erstmalig bietet der Verein am Sonntag, mit Unterstützung des Pfälzischen Sportschützenbundes ein Blasrohrschießen an. Zusätzlich kann mit dem Lichtgewehr geübt werden, beides unterliegt keinem Mindestalter. Zwischendurch sind Ehrungen des Vereins sowie des Schützenkreises Bad Bergzabern. Für Unterhaltung am Sonntag sorgen „Defeat the Reaper“. Montag wird ab 17 Uhr Kerwe gefeiert. Die Capris sorgen ab 19 Uhr mit Schlagern für Unterhaltung.