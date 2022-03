Wie wird meine beziehungsweise unsere Zukunft aussehen? Um diese Frage ging es beim Scharfenberger-Kunstpreis 2022, der in Landau mit einem Schulwettbewerb alle zwei Jahre an die besten Nachwuchskünstler vergeben wird. Nach einem Jahr Corona-Pause stand nun wieder eine Ehrung ins Haus. Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums, des Max-Slevogt-Gymnasiums, des Otto-Hahn-Gymnasiums, der Integrierten Gesamtschule, der Konrad-Adenauer-Realschule plus, der Maria-Ward-Schule und der Berufsbildenden Schule wurden bei einer Feier im Frank-Loebschen Haus ausgezeichnet. Die Jury unter Leitung von Jahn-Peter Scharfenberger, Sohn des verstorbenen Stifters Karl Scharfenberger, hatte 187 Arbeiten begutachtet.

„Es sind viele unglaublich sehenswerte Arbeiten entstanden, die das Thema „(m)eine Zukunft“ auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren und von großem Ideenreichtum, Kreativität und künstlerischen Fertigkeiten zeugen,“ betonte Bürgermeister und Kulturdezernent Maximilian Ingenthron.

Der Scharfenberger-Kunstpreis wird durch eine Schenkung des 1989 verstorbenen Architekten ermöglicht . Neben einer Urkunde erhalten die Preisträger Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 800 Euro.

Info

Die Arbeiten sind noch bis zum 7. April im Frank-Loebschen-Haus zu sehen: dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.