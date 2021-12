Auch die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums und des Max-Slevogt-Gymnasiums zeigen, wie schon das Eduard-Spranger-Gymnasium, ein Herz für Bedürftige. Am OHG wurden im Zuge der Aktion „Christmas Spirit in a box“ erstmals in allen Jahrgangsstufen im Religions- und Ethikunterricht Weihnachtsgeschenke für Kinder aus einkommensschwachen Familien und von Altersarmut betroffenen Menschen gepackt. Die Landauer Tafel wird die Geschenke verteilen, wie auch die Gaben, die sie aus dem ESG erhält. Das MSG unterstützt erstmals die Aktion „Weihnachtstrucker“ der Johanniter. Dabei werden seit 1993 Hilfspakete für Notleidende Menschen in Südosteuropa und seit der Corona-Pandemie auch für Hilfsbedürftige in Deutschland gepackt. Auf Initiative der Schülervertretung packte die Schulgemeinschaft Lebensmittel und Hygieneartikel in Kartons. Sie werden in mehreren Konvois zusammen mit weiteren Paketen aus ganz Deutschland in die Zielgebiete gefahren.