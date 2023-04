Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heute genau vor 50 Jahren, am 28. Mai 1971, war es endlich so weit. Erstmals gab es Abiturzeugnisse am Wirtschaftsgymnasium Landau – damit standen den Absolventen endlich auch alle Hochschulen offen. Dafür hatten Schüler und Lehrer mit Leidenschaft gekämpft.

Drei junge Damen und 15 Herren aus der ganzen Südpfalz hatten ihr Ziel erreicht. Der damalige Leiter der Berufsbildenden Schule Landau, Oberstudiendirektor Helmut Runck, und Klassenleiter